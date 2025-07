Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Trickbetrug

Fulda (ots)

Hünfeld. In der Lindenstraße wurde am Donnerstagmorgen (03.07.) eine 85-jährige Frau Opfer eines Trickbetrugs. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde die Frau gegen 10 Uhr in Höhe des Parkhauses Lindenstraße von einer männlichen, ihr unbekannten Person angesprochen und um Wechselgeld für die Parkuhr gebeten. Dabei zeigte der Mann zunächst eine Zwei-Euro-Münze vor, die er gewechselt haben wollte. Als die 85-Jährige in ihrer Geldbörse nach passenden Geldstücken suchte, griff der Unbekannte ebenfalls in das Geldfach. Da kein passendes Wechselgeld zu finden war, bedankte sich der Unbekannte höflich und lief ins Parkhaus. Erst später bemerkte die Frau, dass der Unbekannte zwei Hundert-Euro-Scheine entwendet haben muss und informierte die Polizei. Sie beschreibt den unbekannten Mann folgendermaßen: circa 50 Jahre alt, etwa 180 cm groß, schlanke Statur, mitteleuropäisches Erscheinungsbild, kurze braune Haare mit leichtem Ansatz zu Geheimratsecken, seriös mit einem grau karierten Jackett und einem weißen Hemd bekleidet. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(PB)

