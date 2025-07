Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Brand in Mehrfamilienhaus

Bad Hersfeld (ots)

Gegen 23.50 Uhr wurde die Rettungsleitstelle des Landkreises Hersfeld-Rotenburg am Donnerstagabend (03.07.) über den Brand einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Mistelweg informiert. Eine 66-jährige Bewohnerin musste durch die Feuerwehr aus einer verrauchten Wohnung im ersten Obergeschoss evakuiert werden. Die restlichen Bewohner verließen bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte eigenständig ihre Wohnungen.

Nach aktuell vorliegenden Informationen ist der Brand aus bislang unklarer Ursache im Bereich eines Wohnzimmers ausgebrochen. Die Feuerwehr hatte die Flammen glücklicherweise schnell unter Kontrolle, sodass nach derzeitigen Informationen kein Gebäudeschaden entstanden ist. Nachdem das Feuer gelöscht und das Wohnhaus gelüftet worden war, konnten alle Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die 66-jährige Frau, in deren Wohnung das Feuer ausgebrochen war, kam mit dem Verdacht der Rauchgasintoxikation in ein umliegendes Krankenhaus. Zudem wurde ein Kind durch einen Notarzt vor Ort in Augenschein genommen, konnte jedoch nach einer medizinischen Untersuchung wieder in die Obhut der Eltern übergeben werden.

Der Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell