POL-PDLD: Verkehrsunfall mit schwerverletzen Radfahrer

Landau (ots) - In den frühen Morgenstunden des 25.05.2025 meldete ein Verkehrsteilnehmer in Dammheim und Bornheim mehrere beschädigte Fahrzeuge im Bereich der Speyerer Straße. Bei einer Überprüfung vor Ort wurde festgestellt, dass mehrere am Straßenrand geparkte Fahrzeuge mutwillig beschädigt wurden. In den meisten Fällen wurden die Außenspiegel abgetreten, in zwei Fällen wurden die Heckscheibenwischer ...

