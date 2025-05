Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Dammheim und Bornheim Reine Zerstörungswut

In den frühen Morgenstunden des 25.05.2025 meldete ein Verkehrsteilnehmer in Dammheim und Bornheim mehrere beschädigte Fahrzeuge im Bereich der Speyerer Straße. Bei einer Überprüfung vor Ort wurde festgestellt, dass mehrere am Straßenrand geparkte Fahrzeuge mutwillig beschädigt wurden. In den meisten Fällen wurden die Außenspiegel abgetreten, in zwei Fällen wurden die Heckscheibenwischer abgebrochen. Soweit feststellbar erstrecken sich die Tatorte über die Gartenstraße, Wiesenstraße und Hauptstraße in Bornheim bis in die Speyerer Straße in Dammheim. In der Hauptstraße in Bornheim wurde zudem mit einem der abgebrochenen Scheibenwischer die Fensterscheibe eines Wohnhauses beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

