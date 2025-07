Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

HEF

Wildunfall

Schenklengsfeld. Am Donnerstag (03.07.), gegen 0.20 Uhr, befuhr ein 40-jähriger Mann aus Rotenburg an der Fulda, mit einem BMW 330e, die Kreisstraße 17 von Wippershain kommend in Richtung Bad Hersfeld. In etwa auf halber Strecke kreuzte nach aktuellen Erkenntnissen ein Reh die Fahrbahn und kollidierte mit dem Pkw. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Das Reh lief nach dem Zusammenstoß weg.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Motorradfahrer gestürzt

Eschenrod. Am Donnerstag (03.07.), gegen 16.45 Uhr, befuhr ein 65-jähriger Motorradfahrer mit seinem Motorroller die Bundesstraße von Schotten herkommend in Richtung Gedern. In einer langgezogenen Linkskurve geriet er mit dem Vorderrad seines Motorrollers auf die rechte Bankette. Hierdurch verlor der Fahrer die Kontrolle über den Roller, stieß zunächst gegen die dort befindliche Schutzplanke und kam anschließend wieder zurück auf die Fahrbahn, wo er zu Fall kam. Bei dem Unfall verletzte sich der Zweiradfahrer schwer. Er kam zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Am Motorroller entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Polizeistation Lauterbach

