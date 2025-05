POL-OG: Rust, K5349 - Trunkenheitsfahrt mit Folgen

Lahr (ots) - Ein bislang Unbekannter verschaffte sich in der Nacht von Montag auf Dienstag unerlaubt Zutritt zu einem Firmengelände in der Tullastraße. Nach ersten Erkenntnissen soll der Einbrecher gegen 0:40 Uhr über das Tor des Baustoffhandels gestiegen sein, sich in eine Lagerhalle begeben und anschließend alle Spinde in einem dortigen Aufenthaltsraum durchwühlt haben. Ob auch tatsächlich etwas gestohlen wurde, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Beamte des ...

