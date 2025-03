Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ertingen,Dürmentingen - Gefälschte Rezepte vorgelegt

Mit gefälschten Rezepten begaben sich Unbekannte am Donnerstag in Ertingen und Dürmentingen in Apotheken und ergaunerten Medikamente.

Ulm (ots)

Gegen 8.40 Uhr betrat ein Unbekannter eine Apotheke in Ertingen. Dort legte der Betrüger ein Rezept für ein verschreibungspflichtiges Medikament vor. Die Zeugin händigte dem Mann nach Prüfung des Rezeptes das Medikament aus. Das ist bekannt als sog. Abnehmspritze. Der Unbekannte bezahlte die Rezeptgebühr und verschwand mit dem teuren Medikament. Erst am Nachmittag fiel der Inhaberin der Apotheke auf, dass mittlerweile eine Warnmeldung über solche betrügerische Medikamentenerlangungen existiert und erstattete Anzeige bei der Polizei. Den Rezeptfälscher sucht nun die Polizei Riedlingen (Tel. 07371/938-0) und hofft auf Zeugenhinweise. Der Mann wird als dunkelhäutig beschrieben. Er ist etwa 1,80 bis -1,85 m groß.

Nur kurze Zeit später, gegen 9 Uhr, ereignete sich ein beinahe identischer Vorfall in einer Apotheke in Dürmentingen. Allerdings schöpfte eine Mitarbeiterin den Verdacht, dass es sich um ein gefälschtes Rezept handeln könnte. Die angeblich ausstellende Ärztin wurde von der Apotheke kontaktiert. Hierbei stellte sich heraus, dass diese das Rezept nicht ausgestellt hatte. Das hatte der Unbekannte wohl mitbekommen und schnappte sich das auf dem Verkaufstresen liegende Medikament. Daraufhin wurde die Polizei informiert. Der schlanke junge Mann hatte mittlerweile das Weite gesucht. Er konnte im Rahmen der Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Auch in diesem Fall hat die Polizei Riedlingen nun die Ermittlungen aufgenommen und prüft die Tatzusammenhänge. Die Ermittlungen dauern an.

++++ 0487384 0483342

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell