Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pkw beschädigt

Vogelsbergkreis (ots)

Lauterbach. In der Straße "Am Wörth" beschädigten Unbekannte in der Nacht zu Freitag (04.07.) einen weißen Seat Ibiza. Die Täter verbogen die vorderen Scheibenwischer und rissen das vordere Kennzeichenschild ab. Es entstand rund 80 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(PB)

