Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fahrer eines E-Scooters bei Verkehrsunfall verletzt

Auffahrunfall mit Sachschaden in Kreuzungsbereich

Fulda (ots)

Fahrer eines E-Scooters bei Verkehrsunfall verletzt

Fulda. Am Samstag (05.07.), gegen 09:00 Uhr, kam es in der Magdeburger Straße in Fulda zur Kollision zwischen einem Pkw und einem E-Scooter. Der 38-jährige Fahrer eines Pkw Audi befuhr den Kreisverkehr Magdeburger Straße/Zieherser Weg/Amand-Ney-Straße und wollte der Magdeburger Straße weiter stadtauswärts folgen. Beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr kollidierte der Audi mit dem Elektrokleinstfahrzeug, welches den dortigen Fußgängerüberweg von links nach rechts überquerte. Durch den Aufprall wurde der 19-jährige Fahrer vom E-Scooter geschleudert und leicht verletzt. Zur weiteren Untersuchung wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, es entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.400 Euro.

Auffahrunfall mit 6.000 Euro Gesamtsachschaden

Fulda. 6.000 Euro Gesamtsachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Samstag (05.07.), gegen 13:30 Uhr, in der Dalbergstraße in Fulda ereignete. Beide beteiligten Pkw waren stadtauswärts unterwegs. In Höhe der Kreuzung mit der Florengasse musste der vorausfahrende Pkw Subaru abbremsen. Der 28-jährige Fahrer des nachfolgenden Pkw Ford fuhr aus bisher ungeklärter Ursache auf den Subaru auf.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell