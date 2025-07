POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Autofahrer unter Drogeneinfluss

Augsburg (ots) - Hochzoll - Am Dienstag (01.07.2025) kam es zu einem Diebstahl an einem Motorrad auf dem Kuhsee Parkplatz in der Oberländer Straße. In der Zeit von 18.00 Uhr bis 20.00 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter ein Navigationsgerät, das fest am Motorrad verbaut war. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Beuteschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. ...

