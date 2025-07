POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Augsburg (ots) - Göggingen - Am Mittwoch (02.07.2025) kam es zu einem Brand auf einem Firmengelände in der Fabrikstraße. Verletzt wurde dabei niemand. Gegen 16.40 Uhr wurde die Polizei über den Brand informiert. Vor Ort stand das Dach eines Gebäudes auf dem Firmengelände in Brand. Die Feuerwehr löschte den Brand. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 100.000 Euro. Die Kriminalpolizei ...

