POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt wegen Unfallflucht

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Dienstag (01.07.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall in der Pilgerhausstraße. Ein 33-jähriger Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt. Gegen 22.00 Uhr war der 33-Jährige in westliche Richtung unterwegs. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem 36-jährigen Mercedes-Fahrer, der zu diesem Zeitpunkt aus einer Parklücke fuhr. Der 33-Jährige stürzte und verletzte sich schwer. Er ...

mehr