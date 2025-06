Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Verkehrsunfall mit Personenschaden - Fahrzeug überschlägt sich

Werne (ots)

Am Sonntag (08.06.2025), gegen 22.15 Uhr, befuhr ein 31-jähriger Fahrzeugführer aus Senden die Südkirchener Straße in Werne in Fahrtrichtung Nordlippering. Nachdem er laut Zeugenangaben zunächst mit überhöhter Geschwindigkeit ein Fahrzeug überholt hatte, kam er im Bereich einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet ins Schleudern und rutschte in den Graben, wo sich das Fahrzeug überschlug und letztendlich auf dem Dach liegend zum Stillstand kam. Hierbei verletzten sich der 31-jährige Fahrzeugführer aus Senden und sein 27-jähriger Beifahrer aus Senden. Sie wurden zur ambulanten Behandlung einem Krankenhaus zugeführt. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug des 31-jährigen, sowie dessen Führerschein wurden sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 27.000 Euro.

