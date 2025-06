POL-UN: Kamen - Zigarettenautomat gesprengt

Werne (ots) - Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zum Freitag (06.06.2025) zwischen 20.00 und 11.00 Uhr gewaltsam in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Lünener Straße in Werne eingedrungen. Es wurde das komplette Haus nach Wertgegenständen durchwühlt. Angaben über entwendete Gegenstände liegen aktuell noch nicht vor. Hinweise zum Einbruch und zu den bislang unbekannten Tätern erbittet die Polizei in ...

