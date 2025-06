Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Brand - Brandauslösung durch missglücktes Abbrennen von Unkraut

Bergkamen (ots)

Missglücktes Abbrennen von Unkraut hat am Freitag (06.06.2025) in Bergkamen eine Hecke und 2 Pkw beschädigt bzw. zerstört. Gegen 17.00 Uhr wollte ein 67-jähriger Bergkamener auf der Distelfinkstraße Unkraut mit einem Propangasbrenner vernichten. Hierbei geriet zunächst eine etwa 2 Meter lange Hecke in Brand. Dieser Brand überschlug sich in der Folge auf einen unmittelbar in der Nähe abgeparkten Pkw, welcher dann vollständig in Brand gesetzt wurde. Des weiteren wurde das Dach eines Cabriolets, welches ebenfalls in örtlicher Nähe zum Brandort geparkt war, durch Funkenflug beschädigt. Die eingesetzte Feuerwehr konnte den Brand löschen. Personenschaden ist nicht entstanden.

Die Polizei leitete gegen den 67-jährigen Bergkamener ein Strafverfahren ein.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell