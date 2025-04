POL-MFR: (398) Erreichbarkeit der Pressestelle über Ostern

Nürnberg (ots) - Am Dienstagmorgen (15.04.2025) warf ein 25-Jähriger einen TV-Bildschirm auf eine einfahrende U-Bahn. Auf Grund seines psychisch auffälligen Zustands folgte die Unterbringung in einer Fachklinik. Gegen 07:50 Uhr teilten Zeugen per Notruf mit, dass sich an der U-Bahn-Haltestelle Hauptbahnhof eine ...

mehr