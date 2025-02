Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Sachbeschädigung im Bargteheider Park - Wer kann Hinweise geben?

Ratzeburg (ots)

21.02.2025| Kreis Stormarn | 14.01.2025 - Bargteheide

Bereits am 14. Januar 2025 kam es zu einer Sachbeschädigung eines Holztisches an einem Unterstand in der Parkanlage, hinter dem "Utspann" in Bargteheide.

Da die bisherige Ermittlungen zu keinem Erfolg geführt haben, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde gegen 17.40 Uhr ein Brand eines Unterstandes im Park gemeldet. Die eingesetzten Beamten stellten vor Ort eine Brandstelle auf der Holztischplatte fest. Diese wurde umgehend von den ebenfalls alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr gelöscht.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Die ermittelnde Ahrensburger Kriminalpolizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Wer hat den Brandausbruch beobachtet? Sind jemanden in unmittelbarer Nähe Personen aufgefallen? Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04102/809-0 entgegen.

