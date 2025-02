Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verkehrsunfall in Lasbek - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

20.02.2025 | Kreis Stormarn | 14.02.2025 - Lasbek

Bereits am 14.02.2025 kam es gegen 16:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Lasbek.

Nach aktuellem Kenntnisstand befuhr ein 32-Jähriger aus Lasbek mit seinem Motorrad die "Barkhorster Straße", aus Lasbek kommend, in Fahrtrichtung Pölitz. Ihm sei ein grauschwarzer Kleinwagen auf seiner Fahrspur entgegengekommen, weshalb er habe stark abbremsen müssen, um einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu verhindern. Dabei sei das Heck seines Kraftrades weggebrochen und der 32-Jährige gestürzt. Als der Lasbeker leicht verletzt sein Motorrad an den Straßenrand geschoben habe, sei die unbekannte Unfallverursacherin an ihm vorbeigefahren und geflohen.

Personenbeschreibung:

Die ca. 50-jährige Fahrerin des Pkw sei klein, mit einer Jacke bekleidet gewesen und habe eine Brille getragen.

Die Polizei Bargteheide sucht nach Zeugen des Unfalls. Haben Sie den Unfall beobachtet? Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04532 70710 und der E-Mail bargteheide.pst@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell