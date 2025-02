POL-RZ: Gefährliche Körperverletzung in Geesthacht - Zeugenaufruf

Ratzeburg (ots) - 17.02.2025 | Kreis Stormarn | 15.02.2025 - Bargteheide Vorgestern (15.02.2025) kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der "Schubertstraße". Nach aktuellem Ermittlungsstand verschafften sich die bislang unbekannten Tatverdächtigen, in der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 19:15 Uhr, durch gewaltsames Öffnen der Terrassentür, Zutritt zu dem Haus der Bargteheider Familie. Sämtliche Räume wurden ...

