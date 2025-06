Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Brand - Feuerwehr verhindert ein Übergreifen des Feuers auf ein Wohnhaus

Werne (ots)

Am Sonntag (08.06.2025), kam es gegen 04.45 Uhr zu einem Brand einer Gartenlaube in der Brevingstraße in Werne. Ein übergreifen des Brandes auf angrenzende Gebäudeteile eines freistehenden Einfamilienhauses konnte durch die Feuerwehr verhindert werden, sodass hier nur leichter Sachschaden entstand. Allerdings konnte die Feuerwehr nicht verhindern, dass die Gartenlaube, ein Unterstand sowie ein Pool komplett zerstört wurden. Verletzte gab es bei dem Brand nicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern zur Zeit noch an.

