Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach sexueller Belästigung und bittet um Zeugenhinweise

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Dienstag (01.07.2025) belästigen ein bislang unbekannter Täter eine 28-Jährige in der Berliner Allee. Gegen 22.00 Uhr war die 28-Jährige auf Höhe der Hausnummer 51 zu Fuß auf dem Geh- und Radweg am Westufer des Lechs unterwegs. Hierbei berührte sie der bislang unbekannte Täter am Gesäß und entfernte sich anschließend mit einem Fahrrad in nördliche Richtung.

Der bislang Unbekannte wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, 180 cm, schlank aber muskulös, kurze dunkle Haare, vermutlich helle Hautfarbe, trug ein dunkles Muskelshirt und dunkle Shorts, war mit einem modernen Mountainbike mit Licht vorne unterwegs.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sexueller Belästigung und prüft mögliche Zusammenhänge. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen. Die Polizei bittet Personen, die verdächtige Feststellungen machen, umgehend den Polizeinotruf 110 zu verständigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell