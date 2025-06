Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - Zeugen nach Diebstahl gesucht

Neuenhaus (ots)

Am 19. Mai im Zeitraum zwischen 18:00 Uhr und 20:15 Uhr kam es am Bahnhof in Neuenhaus an der Straße Am Bahnhof zu einem Diebstahl aus einem abgestellten Fahrrad. Ein bislang unbekannter Täter entwendete eine Jacke sowie zwei Sonnenbrillen aus der Satteltasche eines E-Bikes, das während des Tatzeitraums an den dortigen Fahrradständern abgestellt war. Zudem wurde das Display des E-Bikes beschädigt bzw. zerkratzt, wodurch ein zusätzlicher Sachschaden entstand. Zeugen, die im Bereich des Bahnhofs Neuenhaus verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zum Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Nordhorn unter Tel. 05921 / 3090 zu melden.

