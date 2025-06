POL-EL: Papenburg - Sachbeschädigung am Bike-Park

Nordhorn (ots) - Am Freitag zwischen 20:00 und 21:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen am Straßenrand der Hamburger Straße in Nordhorn abgestellten weißen Opel Astra. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu ...

