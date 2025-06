Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Uelsen - Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Uelsen (ots)

Am 22. Mai kam es gegen 17:15 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes am Kappenberghof in Uelsen zu einem Vorfall, bei dem die Scheibe des Marktes durch einen Roller beschädigt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte eine Gruppe Jugendlicher im Bereich des abgestellten Fahrzeugs agiert. Dabei wurde offenbar der Gashebel des Kleinkraftrades betätigt, wodurch sich das Fahrzeug in Bewegung setzte und gegen die Fensterscheibe prallte. Anschließend entfernte sich die Gruppe vom Ort des Geschehens. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei nach einem Jugendlichen, der zum Zeitpunkt des Geschehens als möglicher Hauptbeteiligter in Frage kommt. Er wird als ungefähr 1,90 bis 2,00 Meter groß, schlank und mit dunkler Hautfarbe beschrieben. Das Alter wird auf etwa 16 bis 20 Jahre geschätzt. Zeugen, die Angaben zum Vorfall oder zu beteiligten Personen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Telefonnummer 05943 92000 zu melden.

