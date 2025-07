POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Vorfall mit Spielzeugwaffen

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Montag (30.06.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall in der Argonstraße. Verletzt wurde dabei niemand. Gegen 18.15 Uhr war ein 33-jähriger Autofahrer in nordwestliche Richtung unterwegs. Ein 46-jähriger Daimler-Fahrer, der vor ihm fuhr, hielt an einer Ampel an. Dies bemerkte der 33-Jährige offenbar zu spät und wich auf die Gegenfahrbahn aus, um zunächst einen Zusammenstoß zu ...

