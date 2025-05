POL-EU: Sporttasche geraubt

Kall (ots) - Am Donnerstagnachmittag fiel ein 64-Jähriger aus Kall um 12.54 Uhr durch lautstarkes Pöbeln und Beleidigungen auf einem Parkplatz in der Hüttenstraße in Kall auf. Da der Mann offenbar mehr Promille als Geduld im Gepäck hatte, sprachen Polizeibeamte ihm einen Platzverweis aus. Der 64-Jährige reagierte jedoch alles andere als begeistert auf den Platzverweis. Statt zu gehen, begann er, die Polizeibeamten ...

