POL-EU: Eingangstür beschädigt

Weilerswist (ots) - Am Mittwoch, dem 14. Mai, versuchten drei Unbekannte, in ein Wohnhaus in der Heinrich-Rosen-Allee einzubrechen. Hierzu versuchten sie, die Hauseingangstür gewaltsam zu öffnen. Eine 76-jährige Hausbewohnerin bemerkte die Geräusche, öffnete die Tür und die Täter flüchteten. Beim Öffnen der Tür flüchteten die Personen zu Fuß in unbekannte Richtung. Der Türrahmen wurde bei dem Einbruchsversuch ...

mehr