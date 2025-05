POL-EU: Auffahrunfall

Euskirchen (ots) - Im Rahmen der strategischen Fahndung gelang es Polizeibeamten am gestrigen Dienstag, dem 14. Mai, zwei Männer festzunehmen. Gegen 17.30 Uhr wurde ein 24-jähriger Mann aus Euskirchen in einem Park in der Kirchstraße in Euskirchen festgenommen. Er steht im Verdacht, mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben. Bei der Personenkontrolle wurden ...

mehr