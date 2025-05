POL-EU: Vereinsgebäude in Brand geraten

Hellenthal (ots) - Am Dienstagabend (13. Mai) kam es in einem Supermarkt in der Hardtstraße in Hellenthal um 18.10 Uhr zu einem Ladendiebstahl. Zwei Männer (28, 32) baten eine Mitarbeiterin an der Kasse, das Rolltgitter des Zigarettenregals zu öffnen. Nachdem die Mitarbeiterin das Regal öffnete, schlug das Duo zu: Der 32-Jährige aus Hellenthal hielt seine Jacke ...

mehr