POL-HS: Bargeld aus SB-Verkaufsraum entwendet

Geilenkirchen (ots) - Am Donnerstag (14. November) verschafften sich Unbekannte zwischen 15.10 Uhr und 17.50 Uhr Zugang zum Keller eines in der Goethestraße gelegenen Mehrfamilienhauses. Dort brachen sie ein Kellerabteil auf und stahlen hieraus Werkzeug. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

