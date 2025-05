Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Scheune beschädigt

Zülpich-Bürvenich (ots)

In der Zeit von Freitag (4. April), 19 Uhr, bis Sonntag (11. Mai), 19 Uhr, beschädigten unbekannte Täter eine Scheune in der Stephanusstraße in Zülpich-Bürvenich.

Nach bisherigen Erkenntnissen warfen die Unbekannten insgesamt drei Fensterscheiben mit Steinen ein. Eine weitere Scheibe wurde offenbar mit einer Bratpfanne eingeworfen.

Der Sachschaden beläuft sich auf einen vierstelligen Euro-Betrag.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Euskirchen unter der Rufnummer 02251 799 0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de in Verbindung zu setzen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

