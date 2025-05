Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Unfall sorgt für Fragen - Hintergründe unklar

Euskirchen (ots)

Am 12. Mai meldeten Passanten um 19.25 Uhr einen Verkehrsunfall mit einer verletzten Person in Euskirchen.

Vor Ort konnten die Polizeibeamten einen regungslosen Mann auf der Walramstraße liegend antreffen. Der 26-jährige Euskirchener war schwer verletzt und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Zeugen gaben an, dass der Mann zuvor an der offenen Beifahrertür eines Pkw gestanden habe. Der Pkw setzte sich im weiteren Verlauf in Bewegung, beschleunigte stark und zog den Mann mit.

Der 26-Jährige rannte zunächst neben dem Pkw her und stürzte bei dem Versuch, das Tempo des Pkw zu halten. Er kollidierte mit einem geparkten Pkw am Fahrbahnrand.

Der Pkw-Fahrer flüchtete von der Örtlichkeit. Das Fahrzeug konnte später in einer Tiefgarage aufgefunden und sichergestellt werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Walramstraße in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.

Die Hintergründe zu dem Verkehrsunfall sind derzeit noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell