Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Wahlplakate beschädigt

Heilbronn (ots)

Mosbach: Sachbeschädigung an Wahlplakaten - Zeugen gesucht

Am Dienstagnachmittag wurden in Mosbach bei der Bundesstraße 27 an der Einmündung zur Hauptstraße Beschädigungen an mehreren Wahlplakaten festgestellt. Auf Höhe einer Tankstelle wurden drei Plakate unterschiedlicher Parteien mit beleidigenden Schriftzügen beschmiert. Die Höhe des entstanden Schadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 entgegen.

