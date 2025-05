Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mehrere Fahrzeuge beschädigt

Bad Münstereifel (ots)

Unbekannte beschädigten heute Nacht (3.15 Uhr) mehrere Fahrzeuge auf einem Parkplatz in der Schleidtalstraße in Bad Münstereifel.

An 10 Fahrzeugen wurden die Scheiben eingeschlagen.

Eine Person die vom Tatort flüchtete konnte durch eine Zeugin wie folgt beschrieben werden:

- männlich - circa 1,80cm groß - schwarze Jacke mit Kapuze - schwarze Hose

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu der Person geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799 0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell