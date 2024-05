Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau

FW-KLE: Bürgerstiftung Till-Moyland unterstützt die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau

Bedburg-Hau (ots)

Die Bürgerstiftung Till-Moyland hat es sich zur Aufgabe gemacht, vorbildliches ehrenamtliches Engagement zu würdigen und nach besten Kräften zu fördern. "Die Freiwilligen Feuerwehren sind dabei immer zur Stelle, Menschen in Gefahrensituationen beizustehen und deren Leben, Haus und Hof zu retten. Hier in Till-Moyland sind wir sehr dankbar dafür, dass es so viele Frauen und Männer gibt, die sich rein ehrenamtlich dieser Aufgabe stellen", so der Vorstand der Stiftung. Um diesem Dank Ausdruck zu verleihen, wurden jetzt der Löscheinheit Till-Moyland Bierzeltgarnituren zur Verfügung gestellt.

Brandinspektor Daniel Arntz, Leiter der Einheit, zeigte sich für seine Kameradschaft sehr erfreut und dankte dem Stiftungsvorstand für die Förderung: "Ich freue mich sehr, dass unsere Arbeit hier in Till-Moyland anerkannt und von der Bürgerschaft gewürdigt wird. Das hilft uns sehr, denn die Anerkennung ist für uns ein wichtiger Baustein, neue freiwillige Einsatzkräfte zu gewinnen".

