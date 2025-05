POL-EU: Spraydosen lösen Brand im Müllwagen aus

Weilerswist (ots) - Am Mittwoch (14. Mai) um 5.01 Uhr brach auf dem Gelände eines Boule-Clubs am Carqueiranner Platz in Weilerswist ein Feuer aus. Aus bislang ungeklärter Ursache brach in einem hölzernen Anbau des Vereinsgebäudes ein Feuer aus. Das Feuer griff auf das Vereinsgebäude über und beschädigte den Dachstuhl. Durch die Hitzeentwicklung wurden mehrere Baumkronen beschädigt. Der Brand konnte durch die ...

