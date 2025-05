POL-EU: Unbekannte versuchten, die Eingangstür aufzubrechen

Euskirchen-Palmersheim (ots) - Am gestrigen Mittwoch kam es um 17:43 Uhr zu einem Auffahrunfall auf der Monikastraße in Euskirchen-Palmersheim. Ein 32-jähriger Pkw-Fahrer aus Euskirchen befuhr die Monikastraße von Euskirchen kommend in Richtung Rheinbach. Hinter ihm fuhr eine 23-jährige Pkw-Fahrerin aus Euskirchen in gleicher Fahrtrichtung. Der Pkw-Fahrer musste verkehrsbedingt abbremsen. Die 23-Jährige bemerkte dies zu spät und fuhr mit ihrem Fahrzeug auf den ...

