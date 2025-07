POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Brand

Augsburg (ots) - Nordschwaben - Am Mittwoch (02.07.2025) riefen Betrüger eine Frau aus Augsburg an und täuschten eine Notlage vor. Gegen 15.00 Uhr erhielt die Frau einen Anruf. Hierbei meldete sich eine bislang unbekannte Täterin und gab vor die Tochter der Frau zu sein. Sie behauptete außerdem, dass sie einen Unfall gehabt hätte. Die Frau handelte richtig und rief bei der Integrierten Leitstelle an. Dort wurde der ...

