POL-PDMY: Presseerstmeldung zu Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 257

Mayen (ots) - Im Zeitraum vom 17. auf 18.08.2024 kam es in Mayen zu zwei Verkehrsunfallfluchten. 1.) In der Koblenzer Straße, in Höhe des Anwesens Nr. 77, wurde ein brauner, parkender PKW, Nissan-Qashqai durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer am linken, vorderen Radlauf beschädigt. Der Unfallflüchtige hinterließ einen Sachschaden, in Höhe von ca. 500.- EUR. 2.) Im Wasserpförtchen, wurde beim Ausparken oder ...

