POL-OH: Verkehrsunfälle für den Landkreis Hersfeld Rotenburg

Verkehrsunfallflucht in Rotenburg an der Fulda

Rotenburg. Am Freitag (04.07.), gegen 14.10 Uhr, kam es in Rotenburg an der Fulda zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 41-jähriger Mann aus Rotenburg befuhr mit seinem PKW die Bürgerstraße in Richtung Brücke der Städtepartnerschaft. Hinter ihm fuhr ein 45-jähriger Mann mit seinem PKW, der ebenfalls aus Rotenburg stammt. Beide Fahrzeugführer mussten zunächst an der roten Ampelanlage warten. Als die Ampel auf grün schaltete, fuhren die Fahrzeuge nach links auf die Brücke der Städtepartnerschaft. Von der gegenüberliegenden Seite fuhr zur gleichen Zeit ein weißer Sprinter aus der Lindenstraße heraus und bog nach rechts auf die Brücke ab. Für diesen Fahrzeugführer zeigte die Ampelanlage rot mit grünem Zusatzpfeil. Der Fahrzeugführer des Sprinters missachtete nach derzeitigem Kenntnisstand die Vorfahrt der anderen beiden Fahrzeuge. Der 41-jährige Rotenburger musste aufgrund dessen seinen PKW stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der ihm folgende Fahrzeugführer fuhr auf dem vor ihm fahrenden PKW auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 900 Euro. Der Fahrer des Sprinters entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise an die Polizei in Rotenburg/F. unter der 06623-9370, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfallflucht in Bebra

Bebra. Am Samstag (05.07.) kam es gegen 19.15 Uhr in Bebra zu einer Verkehrsunfallflucht mit einer leicht verletzten Person. Eine 61-jährige Frau aus Bebra befuhr mit ihrem Fahrrad die Lindenallee in Richtung Rotenburger Straße. Ihr Ehemann folgte ihr mit seinem Rad in einiger Entfernung. Ein heller PKW Audi (mehr nicht bekannt) kam ihnen nach derzeitigem Kenntnisstand entgegen. Aus bisher unbekannten Gründen kam der Fahrer des Audi auf die Gegenfahrbahn und lenkte erst kurz vor der Fahrradfahrerin zurück auf seine Fahrbahn. Die Radfahrerin stürzte vor Schreck mit ihrem Rad und verletzte sich leicht. Am Fahrrad entstand Sachschaden. Im Anschluss soll der Audifahrer erneut auf die Gegenfahrbahn gelangt sein, so dass der Ehemann genötigt war, sein Fahrrad zu stoppen. Der Audifahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Gegen ihn wird wegen einer Verkehrsunfallflucht, Gefährdung des Straßenverkehrs und Nötigung ermittelt. Hinweise an die Polizei in Rotenburg/F. unter der 06623-9370, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Rotenburg. Am Samstag (05.07.), gegen 23.35 Uhr, kam es in Rotenburg an der Fulda, Friedrichstraße / Am Oberen Höberück, zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Ein 51-jähriger Mann aus Spangenberg befuhr mit seinem PKW die Straße Am oberen Höberück und wollte nach links in die Friedrichstraße einbiegen. Eine 75-jährige Frau aus Rotenburg wollte zeitgleich von der Friedrichstraße fußläufig in die Straße Am Oberen Höberück gehen. Der PKW-Fahrer befuhr die Kurve und touchierte hierbei aus bisher ungeklärter Ursache die Frau, die dadurch ihr Gleichgewicht verlor und zu Boden stürzte. Die Frau erlitt eine Platzwunde am Hinterkopf und kam zur Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus.

