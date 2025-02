Polizeidirektion Hannover

POL-H: Neue Gesichter unter den Social Media Cops - zwei Wechsel und zwei neue Accounts

Hannover (ots)

Bereits seit Mai 2019 berichten Einsatzkräfte der Polizeidirektion Hannover auf der Social-Media-Plattform Instagram über ihren Dienstalltag. Als sogenannte Social Media Cops geben sie ihren Followerinnen und Followern regelmäßig Einblicke in ihre unterschiedlichen Aufgabenbereiche. Aktuell folgen den sechs bislang existierenden Accounts der Polizeidirektion Hannover mehr als 32.600 Nutzerinnen und Nutzer. Bei den Social Media Cops gibt es von nun an vier neue Gesichter.

Am 10.02.2025 wird es unter den Social Media Cops zwei Wechsel geben: Polizeikommissarin Zoé (bislang @polizei.h.zoe), übergibt ihren Account an den 30-jährigen Polizeikommissar Valentin (fortan @polizei.h.valentin). Er lässt, wie auch seine Vorgängerin, Interessierte am Einsatz- und Streifendienst des Polizeikommissariats Südstadt teilhaben. Valentin ist außerdem auch Einstellungsberater und wird möglichen Bewerbenden für Fragen rund um das Einstellungsverfahren Rede und Antwort stehen. "Ich möchte meinen Followerinnen und Followern die Vielfältigkeit und Attraktivität des Polizeiberufs zeigen, insbesondere auch den jungen Menschen, die sich für die Polizei interessieren. Da Hannover bekanntlich niemals schläft, kann man den Instagram-Nutzerinnen und Nutzern dahingehend viele spannende Dinge bieten."

Neben Zoé übergibt noch ein weiterer Social Media Cop ihren Account an einen Nachfolger. Seit September 2020 berichtet Polizeioberkommissarin Alina (bislang @polizei.h.alina) auf Instagram von ihren Einsätzen im Verkehrsunfalldienst. Den Account der 32-Jährigen wird Artjom (27) übernehmen: "Mit meinem Instagram-Account möchte ich nicht nur den vielfältigen Polizeiberuf mit all seinen Herausforderungen authentisch zeigen, sondern auch verdeutlichen, dass in jeder Uniform ein Mensch mit eigener Persönlichkeit steckt!" Artjom ist aktuell im Kriminalermittlungsdienst tätig und gewährt ab sofort auf Instagram unter @polizei.h.artjom Einblicke hinter die Kulissen. Ab April ist der Polizeikommissar dann wieder auf Streife im Revier der Polizeiinspektion Hannover unterwegs.

Darüber hinaus erweitern zwei gänzlich neue Accounts das Angebot der Social Media Cops: Die 26-jährige Alisa (@polizei.h.alisa) wird ihre Followerinnen und Follower mit auf Streife in den kleinsten Revierbereich in Niedersachsen nehmen, sie berichtet zukünftig über ihre Arbeit im Einsatz- und Streifendienst des Polizeikommissariats Hannover-Mitte. "Ich freue mich euch im Innenstadtrevier von Hannover mitzunehmen! Wenngleich wir den flächenmäßig kleinsten Revierbereich umfassen, herrscht hier ein überdurchschnittlich hohes Einsatzaufkommen."

Zu guter Letzt zeigt Lea auf ihrem Account (@polizei.h.lea) als Angehörige des Zentralen Kriminaldienstes, wie Ermittlungen in Bezug auf Delikte der schweren Eigentumskriminalität ablaufen. Die Polizeikommissarin ist ebenfalls, wie auch Valentin, Einstellungsberaterin und möchte unter anderem Bewerbende auf den Einstellungstest vorbereiten: "Ich habe viele Ideen für den Account und möchte zeigen, was die Arbeit der Kriminalpolizei alles umfasst, was den Polizeiberuf ausmacht und wie sich Bewerbende auf den Einstellungstest vorbereiten können. Außerdem möchte ich wissen, was Euch interessiert und freue mich darauf Euch bei Veranstaltungen zu treffen", so die 28-Jährige.

Neben dem zentralen Instagram-Account der Polizeidirektion Hannover, der unter @polizei.hannover zu finden ist, geben weiterhin die bereits bestehenden Social Media Cop-Profile besondere Einblicke in die Polizeiarbeit: Alena berichtet unter @polizei.h.alena als Angehörige des Kriminaldauerdienstes Hannover über ihren Dienstalltag. Polizeireiter Andreas zeigt seinen Followerinnen und Followern unter @polizei.h.andreas die Arbeit bei der Reiterstaffel. Petermax repräsentiert unter @polizei.h.petermax den Einsatz- und Streifendienst im hannoverschen Umland im Polizeikommissariat Neustadt am Rübenberge. Leon berichtet über seine Tätigkeit als Landeskoordinator und Ansprechperson für LSBTIQ unter @polizei.nds.lsbtiq.leon. /hgt, die, pol

