Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Fußgänger bei Kollision mit Pkw in Hannover-List schwer verletzt

Hannover (ots)

Ein 86-jähriger Fußgänger ist am Freitagmittag, 07.02.2025, beim Überqueren der Fahrbahn von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Die Polizei sucht nach Zeugen des Unfalls.

Nach den bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes befuhr ein 20-jähriger Hannoveraner mit seinem Skoda Fabia die Waldstraße in Richtung Ferdinand-Walbrecht-Straße. In Höhe des De-Haen-Platzes überquerte ein 86-jähriger Mann aus Hannover die Waldstraße, so dass es zum Zusammenstoß mit dem von links kommenden Pkw kam. Durch den Aufprall wurde der Senior auf die Fahrbahn geschleudert und blieb schwer verletzt liegen. Der 86-Jährige wurde von hinzugerufenen Rettungskräften zunächst vor Ort in einem Rettungswagen versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Waldstraße von der Polizei voll gesperrt.

Der Verkehrsunfalldienst Hannover hat ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und sucht Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können. Diese werden gebeten, sich mit dem Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 in Verbindung zu setzen./ pol

