Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Auf Einbruch in Tankstelle folgt Untersuchungshaft

Friedberg (ots)

Bad Nauheim: Nach einem Einbruch in eine Tankstelle in der Frankfurter Straße nahm die Polizei einen 49-jährigen Tatverdächtigen fest. Nach der Vorführung bei einem Haftrichter kam er in Untersuchungshaft.

Der deutsche Staatsangehörige wird dringend verdächtigt, Freitagfrüh (23.02.24) gegen 03.30 Uhr zwei Scheiben einer Tankstelle in der Frankfurter Straße eingeschlagen und anschließend nach Süßigkeiten gegriffen zu haben. Ein Zeuge beobachtete die Tat und informierte die Polizei. Noch vor seiner Flucht warf der Tatverdächtige die Süßigkeiten wieder weg und lief davon. Wenige Minuten später nahmen die Ordnungshüter den wohnsitzlosen Mann in der Nähe fest.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen wurde der Festgenommene noch am selben Tag beim Amtsgericht in Friedberg vorgeführt. Ein Haftrichter erließ Haftbefehl und der 49-Jährige kam in eine hessische Justizvollzuganstalt.

Sabine Richter, Pressesprecherin

