POL-H: Nachtragsmeldung: Tatverdächtiger zu versuchter Vergewaltigung identifiziert

Hannover (ots) - Drei unbekannte Täter haben am Donnerstag, 06.02.2025, einem 34-Jährigen am Fösseweg in Hannover die Uhr geraubt. Zuvor schlug einer der Angreifer dem Mann mit einem unbekannten Gegenstand auf den Kopf, sodass er zu Boden stürzte. Die Polizei Hannover-Limmer ermittelt wegen schweren Raubes und sucht Zeugen. Der 34-Jährige war am Donnerstag gegen ...

