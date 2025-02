Polizeidirektion Hannover

POL-H: Linden-Nord/Limmer: Dreiergruppe überfällt 34-Jährigen - Zeugen gesucht

Hannover (ots)

Drei unbekannte Täter haben am Donnerstag, 06.02.2025, einem 34-Jährigen am Fösseweg in Hannover die Uhr geraubt. Zuvor schlug einer der Angreifer dem Mann mit einem unbekannten Gegenstand auf den Kopf, sodass er zu Boden stürzte. Die Polizei Hannover-Limmer ermittelt wegen schweren Raubes und sucht Zeugen.

Der 34-Jährige war am Donnerstag gegen 20:45 Uhr zu Fuß von der Windheimstraße in Richtung Fösseweg unterwegs. Beim Durchqueren der Unterführung des Westschnellwegs traf er auf eine dreiköpfige Gruppe junger Männer. Ohne näher auf sie zu achten, wollte er die Gruppe passieren. Plötzlich erhielt er einen Schlag mit einem unbekannten Gegenstand auf den Kopf und stürzte zu Boden.

Am Boden liegend raubten die Täter dem 34-Jährigen seine Uhr. Anschließend rannten die Täter in Richtung Windheimstraße davon.

Die drei Angreifer konnten nur vage beschrieben werden: Einer war etwa 1,90 Meter groß und trug eine helle Jacke. Ein weiterer hatte eine Mütze mit einem hellen Aufdruck im Stirnbereich, ein dritter trug eine schwarze Jacke mit Kapuze.

Das Polizeikommissariat Hannover-Limmer hat die Ermittlungen wegen schweren Raubes aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 0511 109-3915 zu melden. /ms, pk

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell