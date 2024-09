Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Neuhausen ob Eck, K5945, Lkr. Tuttlingen) Unfall auf der K5945 auf Höhe des Take-Off-Gewerbeparks - Rollerfahrer schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen (02.09.2024)

Neuhausen ob Eck, K5945 (ots)

Die Verkehrspolizei sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich am Montag, am frühen Abend, auf der Kreisstraße 5945 zwischen Neuhausen ob Eck und Tuttlingen ereignet hat. Gegen 17.30 Uhr fuhr ein 36-Jähriger mit einem Seat Toledo auf der K5945 in Richtung Tuttlingen. Auf Höhe des Take-Off-Gewerbeparks überholte er ein langsam vor ihm fahrendes Baustellenfahrzeug und einen 57 Jahre alten Rollerfahrer. Als sich der Seat auf Höhe der Vespa befand, lenkte der 57-jährige Fahrer plötzlich nach links um auf den Gemeindeverbindungsweg nach Wehstetten abzubiegen. In der Folge kam es zu seitlichen Kollision zwischen dem Roller und dem Seat. Der 57-Jährige stürzte und verletzte sich dabei schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 5.000 Euro.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs sucht die Polizei Zeugen und bittet insbesondere die hinter dem Roller fahrenden Insassen des Baustellenfahrzeugs sich unter Tel. 07733 9960-0 zu melden.

