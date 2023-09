Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mann schlägt 15-Jährige in der Straßenbahn

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagmorgen (07.09.2023) saßen zwei 15-jährige Schülerinnen gegen 08:30 Uhr auf dem Weg zur Schule auf einer Vierer-Sitzgruppe der Straßenbahnlinie 4.

Noch vor der Haltestelle Wollstraße stieg ein 31-jähriger Mann in die Straßenbahn ein und lief zunächst in dieser auf und ab. Als sich der Mann zu den Schülerinnen in die Sitzgruppe setzte, fing er mit diesen einen Streit an, beleidigte sie und schlug einer Schülerin unvermittelt mit der flachen Hand in das Gesicht.

Eine 31-jährige Zeugin ging daraufhin dazwischen und trennte den Mann von den Mädchen. Dabei versuchte er auch die Frau zu schlagen, die den Angriff jedoch abwehren konnte.

An der Haltestelle Rohrlachstraße stieg der Mann aus. Polizeikräfte konnten ihn jedoch einer Kontrolle unterziehen. Er stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ihm wurde ein Platzverweis erteilt.

Durch eine vor Ort befindliche Lehrerin wurden die Mädchen anschließend auf ihrem Schulweg begleitet. Eine medizinische Versorgung der 15-Jährigen war nicht notwendig.

Egal ob Mobbing, Vandalismus oder Gewalt: Unser Zusammenleben geht alle etwas an! Jeder kann helfen! Oftmals reicht auch schon ein lautes Wort, das Absetzen eines Notrufs oder die Aktivierung von Umstehenden, um Täter einzuschüchtern. Wegsehen oder weglaufen gilt nicht, auch Sie können helfen! Mehr wertvolle Tipps zum Thema Zivilcourage finden Sie auf der Website www.aktion-tu-was.de.

