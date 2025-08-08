POL-EL: Spelle - Audi beschädigt

Nordhorn (ots) - Am Donnerstag kam es zwischen 12:30 Uhr und 13:00 Uhr auf dem Parkplatz des Ring-Centers an der Straße Stadtring in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer setzte mit seinem Pkw rückwärts aus einer Parklücke. Dabei touchierte er einen weißen Opel Mokka, dessen Fahrer verkehrsbedingt wartete, um in eine freie Parklücke einzufahren. An dem Opel entstand ein ...

mehr