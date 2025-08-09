POL-EL: Nordhorn - Versuchter Einbruch

Spelle (ots) - Am Donnerstag, zwischen 6:24 Uhr und 14:45 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen auf einem Parkplatz an der Dreierwalder Straße in Spelle abgestellten blauen Audi A4. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/204360 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

