Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Nordhorn - Versuchter Einbruch
Nordhorn (ots)
Zwischen Donnerstag, 19 Uhr, und Freitag, 12 Uhr, haben bislang unbekannte Täter versucht, in ein Wohnhaus an der Leipziger Straße in Nordhorn einzubrechen. Sie beschädigten eine Tür, wodurch ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro entstand. In das Haus gelangten die Täter jedoch nicht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell