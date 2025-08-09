Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Zeugen gesucht

Meppen (ots)

Am Freitag gegen 23:55 Uhr kam es auf der B70 zwischen Lingen und Meppen, etwa 300 Meter nach einem Beschleunigungsstreifen, zu einer gefährlichen Verkehrssituation. Der Fahrer eines schwarzen Skoda Octavia, der in Fahrtrichtung Meppen unterwegs war, wechselte plötzlich auf die linke Fahrspur. Ein entgegenkommendes Fahrzeug musste stark abbremsen und nach rechts auf den Grünstreifen ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Die Polizei bittet insbesondere um Hinweise von dem entgegenkommenden Fahrzeug, das ausweichen musste, sowie von Fahrzeugen, die in gleicher Richtung wie der verursachende Pkw unterwegs waren. Diese und weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

